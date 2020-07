Erfolgreiche Nominierung

Hück zum Spitzenkandidat der SPD Pforzheim gewählt

Uwe Hück ist in Pforzheim zum Spitzenkandidaten der SPD für die Gemeinderatswahl gewählt worden. Das entschied die Nominierungsversammlung der SPD am Samstag. Der Ex-Porsche-Betriebsratschef tritt somit nicht mit einer eigenen Liste gegen seine Partei an.