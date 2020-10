Wandel in Pforzheimer Gewerbegebiet

In Büchenbronn wird der Einkaufsverkehr den Gabelstaplern gefährlich

Der verwertbare Platz wird eng in Pforzheims Stadtteil Büchenbronn. Das bringt den Ort in einen Zielkonflikt was Gewerbebetriebe und Einzelhandel anbelangt und steht dem Wachstum vorhandener Betriebe entgegen.