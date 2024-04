Zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen ereigneten sich gleich mehrere Sachbeschädigungen von unbekannten Tätern an geparkten Fahrzeugen in Pforzheim.

Die bislang insgesamt 19 beschädigten Fahrzeuge wurden jeweils seitlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzung auf insgesamt etwa 20.000 Euro.

Die Autos standen in unterschiedlichen Straßen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerkratzten Unbekannte in der Habermehlstraße ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto.

Außerdem wurde von Freitag auf Samstag in der Hohenzollernstraße und der Seebergerstraße ebenfalls jeweils ein geparktes Fahrzeug zerkratzt.

Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzten Unbekannte mehrere in der Hauptstraße in Eutingen am Fahrbahnrand abgestellten Autos.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeireviere Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd bitten Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 beziehungsweise (0 72 31) 1 86 33 11 zu melden.