In Pforzheim sind Schulen das Ziel von Einbrechern

Einbrecher sind am Mittwoch und Donnerstag in zwei Schulen in Pforzheim eingebrochen. In einer Schule wurden mehrere Getränkekisten geklaut.

Zwei Schulen sind am Mittwoch und Donnerstag in Pforzheim das Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannten Täter verschafften sich am Donnerstag zwischen 18 und 21 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Schule in der Schwarzwaldstraße, wie die Polizei mitteilte. Hierbei entwendeten sie eine noch unbestimmte Menge an Getränkekisten. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ungefähr 200 Euro. Der verursachte Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits einen Tag zuvor, im Zeitraum vom Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen, drangen ebenfalls noch unbekannte Täter gewaltsam in eine Schule in der Kaulbachstraße ein. Die Täter durchwühlten mehrere Zimmer und Büroräume. Ob etwas geklaut wurde, sowie der entstandene Sachschaden, sind nicht bekannt.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden darum gebeten, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 33 11 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.