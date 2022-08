Großer Bedarf

Brennholz steht auch bei den Pforzheimern hoch im Kurs - und führt zu Diebstahl

Als der Kunde sein bestelltes und bezahltes Brennholz in Pforzheim abholen will, ist es schon weg. Rund 750 Euro hat er dafür ausgegeben. Diebstahl ist in den Wäldern, die von der ForstBW bewirtschaftet werden, auf dem Vormarsch. Wie sieht es damit in Pforzheim aus?