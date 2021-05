Inzidenz sinkt in Pforzheim erstmals wieder unter 200 und im Enzkreis unter 165

Nach genau zwei Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Pforzheim erstmals wieder unter den Wert 200 gesunken. Am Samstag meldete das Landesgesundheitsamt 16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Das sind 55 weniger als am Samstag vor einer Woche. An jenem Tag hatte die dritte Welle in Pforzheim statistisch gesehen ihren Höhepunkt erreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner angibt, lag damals bei 278,7.

Seitdem sinken die Zahlen. Am Samstag ging es mit 173,9 nun also erstmals wieder unter 200. Mit etwas Verzögerung kommt der Landes- und Bundestrend der sinkenden Zahlen damit auch in Pforzheim an.