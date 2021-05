Inzidenz fünf Tage unter 100: Pforzheim kann sich auf Lockerungen freuen

Fünf Tage in Folge liegt Pforzheim bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter der 100er-Marke. Damit könnten ab Mittwoch Lockerungen in Kraft treten – unter anderem für die Gastronomie.

Jetzt können auch die Pforzheimer aufatmen: Am Montag, 31. Mai, tritt auch für den Stadtkreis die Bundesnotbremse außer Kraft. Hintergrund ist der Umstand, dass der Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner am fünften Werktag in Folge unterschritten war.

Im Enzkreis ist dies bereits am vergangenen Donnerstag geschehen. Für Pforzheim bedeutet dies, dass ab Mittwoch, 2. Juni, weitere Lockerungen möglich sind. Gaststätten dürfen nun zwischen 6 und 21 Uhr sowohl innen als auch außen öffnen. Die Gastraumfläche je Gast ist begrenzt. Private Treffen sind mit fünf Personen aus zwei Haushalten möglich, die nächtlichen Ausgangssperren sind aufgehoben.

Museen sowie Freibäder und andere Freizeiteinrichtungen im Freien dürfen öffnen, allerdings nur mit negativen Tests, der Einhaltung von Hygieneregeln und dem nötigen Abstand. Kulturveranstaltungen an der frischen Luft sind gleichfalls mit maximal 100 Besuchern erlaubt. Die AHA-Regeln gelten weiterhin, ebenso die Testpflicht beziehungsweise der Nachweis einer Impfung oder Genesung.