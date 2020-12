Ein irisches Unternehmen ist nun mit seinen E-Scootern in Pforzheim präsent. Diese Zeus Scooter haben drei Räder. Das dahinter stehende Start-Up Unternehmen erklärt, dass 50 Fahrzeuge ausgeliefert wurden.

Damit fördere man eine nachhaltige Verkehrswende, so Damian Young, Gründer und Geschäftsführer. Die Elektroroller seien eine ideale Option für das Zurücklegen der letzten Meile. Das Unternehmen wolle vor allem Studenten und Pendler als Kunden ansprechen. Dabei solle der öffentliche Raum respektvoll genutzt werden und somit das Stadtbild erhalten bleiben.

Erste E-Scooter weltweit mit drei Rädern

Das dritte Rad und der Ständer würden ein sicheres Abstellen der Roller gewährleisten. Weltweit seien die Zeus Scooter die ersten mit drei statt zwei Rädern, erklärt das Unternehmen. Eine App wird benötigt, um sich einen Scooter auszuleihen. Für Vielfahrer eigneten sich laut Anbieter die Booster Packages.

Die Geschwindigkeit des Rollers lasse sich per Knopfdruck einstellen. Die Nutzer haben die Wahl zwischen drei Stufen und können somit entscheiden, wie sie sich am sichersten fühlen. Die höchste Stufe erreiche eine Geschwindigkeit von bis zu 20 Stundenkilometer und könne bis zu 60 Kilometer weit fahren. Bei Problemen steht ein deutscher Kundensupport zur Verfügung.

„Wir streben eine bedachte Expansion an und möchten unseren Kunden und der Kooperationsstadt etwas zurückgeben“, erläutert Damian Young. Deshalb spende man für jede gefahrene Minute einen Anteil des Erlöses an gemeinnützige Projekte der Stadt. Die Nutzer dürften online oder per App mitentscheiden, wofür das Geld gespendet werden soll.

Erste Roller an verschiedenen Orten in Pforzheim gesehen

Nach eigenen Angaben ist der irische Anbieter auf den Verleih von E-Scootern in mittelgroßen Städten spezialisiert. Für die urbane Stadtbevölkerung – gleich, ob Städter, Pendler, Studenten oder Touristen – seien die elektrischen Roller ein attraktives alternatives Fortbewegungsmittel.

Inzwischen seien in Pforzheim an an verschiedenen Stationen die dreirädrigen Roller aufgestellt. Die Roller wurden zum Beispiel gesehen an der Kreuzung Bleichstraße/Jahnstraße, bei der Stadtbibliothek und zum Beispiel bei der Schlössle Galerie.