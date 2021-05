Jugendliche lassen sich in Lager von Pforzheimer Gaststätte einschließen

Dienstagabend wurden zwei Jugendliche in einen Lagerraum einer Pforzheimer Gaststätte eingeschlossen. Wie sich später herausstellte, geschah dies mit Absicht.

An Getränken bedient?

Mit Absicht haben sich am Dienstagabend zwei Jugendliche in den Lagerraum einer Gaststätte einschließen lassen. Nach Angaben der Polizei wurden sie bei ihren Befreiungsversuchen entdeckt.

Die beiden 16-Jährigen schlichen sich offenbar unbemerkt über eine offenstehende Tür in den Lagerraum einer Gaststätte in der Pforzheimer Innenstadt. Nach Betriebsende schloss ein Mitarbeiter die Tür ab, die beiden Jugendlichen blieben im Lagerraum zurück.

Als die 16-Jährigen sich dann gegen 23 Uhr aus dem Raum befreien wollten, schlugen sie mit einem Vorschlaghammer den Glaseinsatz einer Tür des Lagerraums ein. Doch die Flucht gelang ihnen nicht.

Wie die Polizei mitteilt, habe ein Zeuge laute Geräusche den Inhaber der Gaststätte verständigt. Dieser wiederum wählte den Polizeinotruf.

Daraufhin nahmen die Polizeibeamten die Jugendlichen vorläufig fest. Bei den Abklärungen vor Ort stellte sich heraus, dass die Aktion wohl geplant war. Außerdem seien die beiden mit Werten zwischen einem und zwei Promille Alkohol deutlich betrunken.

Die Polizeibeamten nahmen die 16-Jährigen mit aufs Revier und überstellten sie an ihre jeweiligen Väter. An der Türe in der Gaststätte entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die beiden Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige.