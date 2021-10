Karlheinz-Osterwald-Stiftung

Die Karlheinz-Osterwald-Stiftung wurde 2007 von Herrn Karlheinz Osterwald (3.9.1920 – 3.2.2019), geboren in Bielefeld, Diplomvolkswirt und verheiratet mit Marga Lang aus Pforzheim, gegründet. Sie ist eine Stiftung in Trägerschaft der Ersten Bürger Stiftung Pforzheim-Enz mit Sitz in Pforzheim. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung des stationären und ambulanten Hospizwesens mit dem Schwerpunkt für den Raum Herford und Pforzheim, sowie die Förderung des Natur- und Umweltschutzes. Die Karlheinz-Osterwald-Stiftung hat in den vergangenen Jahren viele Projekte und Institutionen im Raum Pforzheim und Herford in den Bereichen Hospizwesen, Umweltschutz, Schulen und Universitäten unterstützt. Vorsitzender des Stiftungsrats ist Philip Paschen (Firma Witzenmann), Geschäftsführer der Stiftung ist Oliver Güther (Volksbank Pforzheim).