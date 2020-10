Kaum Firmenfeiern zu Weihnachten - Pforzheimer Gastronomen in Sorge

Die Zahlen der Corona-Infizierten in Pforzheim und dem Enzkreis steigen, ebenso wie die Zahl der Stornierungen für Weihnachtsfeiern. Es ist der nächste Schlag für die Branche, die sich dennoch kämpferisch gibt.

Es gibt noch viel Platz im Auftragsbuch von Dirk Brüstle. Der Inhaber des Thai-Restaurants Sawasdee in der Pforzheimer Innenstadt ist so viel Leere um diese Zeit nicht gewohnt. „Momentan sind wir vielleicht bei 60 Prozent der Reservierungen, wenn überhaupt“, sagt er. Dabei gehen im Oktober eigentlich die Bestellungen für die Weihnachtsfeiern los. Bei Brüstle mögen das keine gigantischen Zahlen wie beim Parkhotel sein, doch auch er setzt in einem normalen Jahr auf den Herbst.

Nicht nur wegen der Weihnachtsferien. „Jetzt schließen die Biergärten, deshalb ist eigentlich der Oktober unser stärkster Monat.“ Eigentlich. Doch Corona wirbelt alles durcheinander. Eine neue Corona-Verordnung stellt Brüstle nun vor neue Probleme. Von seinen elf Tischen muss er wieder reduzieren.

„Wir stehen in Gesprächen mit dem Gesundheitsamt“, sagt er, gibt sich aber selbstbewusst. „Wir kommen irgendwie durch, solange es keinen Lockdown gibt. Und auch dann verkaufen wir halt wieder auf der Straße.“ Jetzt gelte es für die Branche, „Herzblut zu beweisen“. Und doch „kommt ein Todesstoß nach dem anderen“.