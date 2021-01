Seit Freitag ist das Impfzentrum in Pforzheim am Start. Größere Komplikationen hat es bisher nicht gegeben. Allerdings ist bislang auch nur eine handvoll Menschen geimpft worden.

So entspannt hatte sich Nicola Buhlinger-Göpfarth eigentlich nicht gewünscht. Die Hausärztin ist im Namen der Ärztekammer zuständig für die Impfzentren in Pforzheim und Mönsheim. Seit Freitag sind diese Kreisimpfzentren am Start, und Buhlinger-Göpfarth gleich mit. Zumindest in der Theorie. Denn es ist deutlich zu wenig los.

„Wir hatten ja für 750 Geimpfte geplant, nicht für 70“, sagt sie. Und diese 70 kommen auch nur an drei Tagen in der Woche, freitags, samstags und mittwochs.