In den Kellerräumen eines Hells-Angels-Mitglieds im Kelterner Ortsteil Dietlingen wurden im Oktober 2017 1.900 Marihuana-Pflanzen entdeckt. Beim Prozess am Pforzheimer Amtsgericht will der Angeklagte mit dem Fund in seinem Keller nichts zu tun haben.

Handel treiben mit Betäubungsmitteln und Waffenbesitz legt Staatsanwalt Konrad King bei einem Prozess vor der Außenkammer des Landgerichts Karlsruhe am Pforzheimer Amtsgericht einem Angeklagten zur Last. In den Kellerräumen seiner Mietwohnung im Kelterner Ortsteil Dietlingen wurden bei einer Durchsuchung im Oktober 2017 nicht weniger als 1.900 Marihuana-Pflanzen in unterschiedlicher Größe entdeckt.

Bei kompletter Aufzucht hätte das eine Ernte von rund 40 Kilogramm ergeben. Darüber hinaus soll der Angeklagte im September 2017 ein Kilogramm Marihuana gekauft und verkauft haben.

In einer von seinem Verteidiger Uwe Kirsch verlesenen, persönlichen Erklärung wies das durchaus nicht unbeschriebene Blatt den Vorwurf zurück, die Marihuana-Plantage betrieben zu haben. Das langjährige Mitglied der Hells Angels beschrieb sich während der Befragung durch Richter Andreas Heidrich als gegenwärtig mittellos. In Bremen von Hartz IV lebend und am Vortag angereist habe er sich noch nicht einmal eine Übernachtung leisten können.

Eine fulminante kriminelle Karriere mit langjährigen Haftaufenthalten hatte ihn offensichtlich in diese Situation gebracht. Dazu zählte ein nicht minder facettenreicher beruflicher Lebensweg, der nach einem abgebrochenen Studium über eine Station als Bordellbetreiber schließlich beim gescheiterten Koch endete. Was Andreas Heidrich den ironischen Kommentar entlockte: „Sie haben aber gar nichts ausgelassen. Fehlt bloß noch, dass Sie zur See gefahren sind.“

Ohne Geständnis Nachweis für Straftat schwierig

So einfach die Sache zunächst erscheint, ist sie indes nicht. Dem Angeklagten die Vorwürfe nachzuweisen, dürfte nicht leicht fallen. Mit dem „rauchenden Colt“ im übertragenen Sinne wurde er nicht erwischt.

Er habe den Keller nie betreten und habe keinen Schlüssel dazu besessen, versicherte der Angeklagte. Darauf beharrte er selbst nachdem der Richter lange Auszüge eines ausführlichen handschriftlichen Schriftstücks verlesen hatte, in denen er einem „Bruder“ bei den Hells Angels von „Gewürzen“ berichtete, die man gewinnbringend verkaufen könne.

Ohne Geständnis wird es deshalb bei dem Indiziennachweis bleiben müssen. Da gibt es zwar einen Mietvertrag für die umstrittenen Kellerräume, in denen das Marihuana gefunden wurde. Aber der war seltsamerweise vom Vater des Angeklagten unterschrieben.

Vermieter des Marihuana-Kellers in Keltern auch unter Verdacht

Wenig hilfreich bei der Aufklärung des Falls waren die beiden Vermieter, die von Andreas Heidrich als Zeugen geladen worden waren. Einer der beiden war selbst in der Vergangenheit wegen eines Drogendelikts mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Forsch auftretend musste er vom Vorsitzenden Richter zunächst mal in seine Schranken gewiesen werden.

Da bei beiden Vermietern schließlich der Verdacht im Raum stand, sie hätten die Immobilie nur mit betrügerischen Angaben gegenüber der finanzierenden Bank erwerben können und seien selbst eventuell am Marihuana-Anbau beteiligt gewesen, machten beide nach einem entsprechenden Hinweis des Richters von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Verhandlung wird mit zwei weiteren Terminen fortgesetzt am 30. April um 9 Uhr und am 10. Mai um 13 Uhr.