Kettenreaktion: Verkehrsunfall am Stauende

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen auf der A8 bei Pforzheim wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von 160.000 Euro.

Hoher Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen auf der Bundesautobahn 8 bei Pforzheim. Gegen 10.00 Uhr befuhr ein 51-jähriger Lkw-Fahrer die A8 in Richtung Stuttgart, so das Polizeipräsidium Pforzheim.

Aufgrund einer der Verkehrslage nicht angepassten Geschwindigkeit übersah der Lkw-Fahrer das Stauende. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremse konnte der 51-Jährige eine Kollision mit dem am Stauende stehenden Lkw nicht vermeiden. In der Folge entstand eine Kettenreaktion. Der angefahrene Lkw wurde auf einen vor ihm stehenden 3,5-Tonner geschoben, wobei sich die beiden hierin befindlichen Insassen leicht verletzt haben. Dieser 3,5-Tonner wurde auf einen weiteren 3,5-Tonner geschoben.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 160.000 Euro. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahmen und die Bergungsmaßnahmen wurde der rechte Fahrstreifen für etwa 2,5 Stunden gesperrt.