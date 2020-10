Klassen sind nach Bombendrohung an die Pforzheimer Südstadtschule zurückgekehrt

Am Tag nach der Bombendrohung sind Schüler und Lehrer an die Südstadtschule zurückgekehrt. Der Unterricht läuft normal weiter. Zum Urheber des anonymen Anrufers laufen polizeiliche Ermittlungen.

Die Normalität ist wieder eingekehrt in der Südstadtschule. „Es läuft sehr gut hier, so wie es der Fall sein sollte “, berichtet Schulleiterin Gabriele Dülger. Am Freitag, dem Tag nach der Bombendrohung, ging für alle Klassen der Unterricht weiter.

Es sei sehr ruhig, sagt die Rektorin am Vormittag. Eltern habe man über alle Kanäle informiert. Panische Eltern habe sie nicht vor sich gehabt, sie hätten einfach wissen wollen, was passiert war.

Dem Verantwortlichen droht vierstellige Summe

Indessen versucht die Polizei zu ermitteln, wer der anonyme Anrufer war, der die Schule am Donnerstag in Angst und Schrecken versetzt hat. Es sei eine männliche Stimme gewesen, sagt Polizeisprecher Frank Otruba.