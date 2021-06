Beim seit zwei Jahren im Land aktiven Anbieter Abellio gibt es Veränderungen auf der Linie RB 17a, also auf der Verbindung Stuttgart–Pforzheim–Karlsruhe. Hier werden künftig von Montag bis Freitag insgesamt drei Fahrten über Pforzheim Hauptbahnhof hinaus bis nach Karlsruhe und von dort wieder zurück reichen. Samstags fährt ein Zug bis Karlsruhe und zurück.

Damit sind wieder einige umsteigefreie Verbindungen zwischen den kleineren Haltepunkten im östlichen und westlichen Enzkreis und darüber hinaus gegeben. Sie waren dem neuen Konzept nach dem Betreiberwechsel vor genau zwei Jahren zum Opfer gefallen.

Das Land hatte stattdessen auf eine größere Zahl der schnelleren IRE-Verbindungen zwischen Karlsruhe und Stuttgart gesetzt. Wer beispielsweise von Remchingen nach Niefern wollte, musste stets in Pforzheim umsteigen. Nicht immer mit der passenden Anbindung.

Damit besteht zumindest für den Berufsverkehr in beiden Richtungen wieder eine Direktverbindung. In den nächsten Jahren muss man daran arbeiten, dieses Angebot noch weiter zu verdichten. Matthias Lieb, VCD-Landesvorsitzender

Politiker, Initiativen und Verbände hatten sich für Verbesserungen eingesetzt. Darunter war auch der Verkehrsclub Deutschland. Dessen Landesvorsitzender Matthias Lieb erklärt nun in einer Mitteilung über die neuen Verbindungen: „Damit besteht zumindest für den Berufsverkehr in beiden Richtungen wieder eine Direktverbindung. In den nächsten Jahren muss man daran arbeiten, dieses Angebot noch weiter zu verdichten.“

Seit dieser Woche gibt es nun also erstmals die schon lange versprochenen zusätzlichen Regionalzüge zwischen Pforzheim und Karlsruhe, die wieder Direktverbindungen von Sachsenheim, Sersheim, Illingen, Enzberg, Niefern und Eutingen nach Remchingen und Karlsruhe herstellen.

Fahrten ab Pforzheim weiter Richtung Karlsruhe gibt es um 4.19, 6.19 und 16.24 Uhr. In der Gegenrichtung gibt es ab Karlsruhe zusätzliche Züge um 5.15, 7.10 und 17.15 Uhr. Während die Bahnen morgens nur montags bis freitags fahren, besteht die Nachmittagsverbindung auch samstags.

Neuerungen bei Abellio schlagen bei der AVG durch

In den kommenden Wochen beeinträchtigen noch die Bauarbeiten in Niefern den Regionalbahnverkehr von Mühlacker im östlichen Enzkreis in Richtung Pforzheim. Der Halt Niefern entfällt. Ab Enzberg fährt ein Ersatzbus nach Niefern und Pforzheim-Eutingen.

Die Neuerungen bei Abellio schlagen bei der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) durch. Die S5, die bisher von Wörth Badepark (6.05 Uhr) bis Pforzheim Hauptbahnhof (7.42 Uhr) fuhr, endet künftig bereits in Söllingen. Grund ist die neue Regionalbahn von Abellio, die zu einer ähnlicher Zeit fährt.

Im Gegenzug werde die S51 (bisher Germersheim 5.50 Uhr – Remchingen 7.32 Uhr) nach Pforzheim verlängert, wie die AVG mitteilt. Ankunft dort ist um 7.49 Uhr. In der Gegenrichtung beginnt die S5, die bisher Remchingen (7.19 Uhr) mit Wörth Badepark (8.37 Uhr) verband, erst in Söllingen.

Keine Neuerungen gibt es zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Stuttgart beim IRE-Anbieter Go Ahead, hier gelten die bekannten Zeiten weiter.