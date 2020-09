Klimawandel bringt Pforzheimer Wald an Belastungsgrenze: „Wir sind hier im Elend“

Nach drei Dürrejahren in Folge ist der Pforzheimer Stadtwald an der Belastungsgrenze angekommen. Umweltamtsleiter Markus Haller führt durch die Sorgenregion in der grünsten Stadt Baden-Württembergs.

Ein wenig mit der guten Laune ringen muss Markus Haller schon. Der Leiter des Umweltamtes der Stadt Pforzheim hat eigentlich eine nette Aufgabe: 20 Pforzheimer möchten im Rahmen der Deutschen Waldtage den Stadtwald im Hagenschieß sehen und nachschauen, wie es den Bäumen in der nach Anteil grünsten Stadt Baden-Württembergs geht. Das Problem ist nur: Es geht ihnen schlecht.

„Wir liegen hier im Elend“, sagt Haller und zeigt dabei auf eine Karte. Es ist der Dürremonitor des Helmholtz-Instituts. Da funkelt es bereits deutschlandweit in den typischen Alarmfarben gelb, rot und braun. Doch der Punkt, auf den Haller zeigt, ist schon fast schwarz. „Das ist Pforzheim“, sagt er knapp.

Der Klimawandel habe seit 2003 rasant an Fahrt zugenommen. Vor allem das Jahr 2018 habe schwere Wunden im Wald hinterlassen. „Das war ein Jahr, wie ich es noch nie erlebt habe. Und ich bin schon seit 30 Jahren hier“, sagt Haller. Die Dürre habe den Boden ausgetrocknet. Große Lücken klaffen dort, wo vor wenigen Jahren noch dichter Bewuchs war.

Unzählbare kahle Baumkronen

Und es wird nicht gerade besser. Das zeigt Hallers Stellvertreter Mario Seefelder mit Hilfe einer Drohne. An einem normalen Septembersonntag wäre das vielleicht ein spannendes und angenehmes Spektakel gewesen. An diesem Sonntag aber will keine wirklich gelöste Stimmung aufkommen. Denn auf dem kleinen Monitor, den die beiden Waldexperten mitten auf dem Feldweg aufgebaut haben, sieht man die Lücken und die roten oder schon kahlen Baumkronen deutlich. Es sind so viele, dass man sie kaum noch zählen kann.

Und so üben sich Haller und Seefelder denn auch in Zweckoptimismus. Man versuche derzeit, mit der breitestmöglichen Mischung zu arbeiten. Der Stadtforst besteht ohnehin schon zu 55 Prozent aus Laub- und zu 45 Prozent aus Nadelhölzern. Derzeit arbeite man noch an zusätzlicher Differenzierung. Dabei haben einige „Einwanderer“ schon längst fulminante Höhen erreicht. Haller zeigt auf Douglasien. Eigentlich sind die in Nordamerika heimisch, haben sich im Hagenschieß aber längst zu fulminanter Höhe aufgeschwungen.

Und auch die Mammutbäume scheinen der Dürre zu trotzen. „Ihre Rinde ist wie Styropor“, erklärt Haller und lässt seine Gruppe einmal probefühlen. Das mache es einem Feuer im Wald schwer, Mammutbäume zu bezwingen. Und wenn doch, dann hätten die Bäume einen Reflex, um sich fortzupflanzen. Umso bestürzender seien da die Waldbrände in Amerika derzeit.

Bäume sterben von oben nach unten

Wie schlimm es wirklich um die Bäume steht, sieht man nicht unbedingt auf den ersten Blick. „Bäume sterben von oben nach unten“, erklärt Mario Seefelder. Von unten scheinen demnach manche Bäume noch gesund, dabei sind sie es längst nicht mehr. „Viele Bäume wissen noch gar nicht, dass sie tot sind.“

Zu Säge und Axt greifen die Experten deshalb dennoch nur in Ausnahmefällen. Wirtschaftliches Abholzen gebe es in diesem Jahr nicht, es liege zu viel Totholz herum. „Wir wollen den Wald erstmal wieder zur Ruhe kommen lassen“; sagt Haller. Und Seefelder präzisiert: „Uns geht es vor allem auch darum, dass der Waldboden im Schatten liegt.“ Es hätten sich in jüngster Zeit schon genügend Lichtungen gebildet.

Man kann die Not der Bäume auch hören, in Form eines Hackens. „Das war ein Buntspecht“, klärt Haller die Gruppe auf. „Der frisst wohl gerade ein paar Käfer. Leider nicht genug.“ Dass Borkenkäfer den Fichten derart zusetzen, dass es sie im Hagenschieß kaum noch gibt, das ist nichts Neues.

Dramatisch aber, so Haller, sei nun, dass die Käfer auch auf andere Bäume übergehen. Er zeigt auf eine Tanne, deren Rinde besonders harzt. „Sie kämpft ganz gut sichtbar gegen den Käfer“, sagt Haller in dem Ton eines Arztes, der versucht, die Worte „im Sterben liegen“ zu vermeiden und Optimismus auszustrahlen.

Es gibt aber auch ein paar gute Nachrichten. Die Eichen zum Beispiel kommen mit den veränderten Bedingungen und dem wenigen Wasser besser zurecht. Und auch der Eichenprozessionsspinner, 2015 noch allgegenwärtig in deutschen Wäldern, sei quasi über Nacht verschwunden. Und der andere natürliche Fressfeind der Eiche, das Reh, werde entsprechend gejagt. „Wenn Sie also etwas für den Wald tun wollen, essen Sie mal wieder einen Rehbraten“, sagt Haller augenzwinkernd.