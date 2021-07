Kritische Einordnung - aber wie?

Kontroverse Debatte: Stadt Pforzheim will Bismarck-Statue nicht stürzen

Soll er nun stehen bleibt, oder fallen? In Pforzheim schwelt eine Debatte über die Bismarck-Statue im Stadtgarten. In welcher Form kann das Andenken an den ehemaligen Reichskanzler kritisch begleitet werden?