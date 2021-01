Start im Enzkreis

Kreisimpfzentren in Pforzheim haben Kampf gegen Coronavirus begonnen

Mit einer Woche Verspätung sind am Freitag die Kreisimpfzentren in Pforzheim und Mönsheim in Betrieb gegangen. In der St.-Maur-Halle wurden 70 betagte Männer und Frauen gegen Covid-19 geimpft. Als erstes Pflegeheim im Enzkreis wurden im Seniorenzentrum Sonnhalde Bewohner und Mitarbeiter durch ein mobiles Team des Kreisimpfzentrums des Enzkreises geimpft.