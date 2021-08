Am 30. September sollen die Impfzentren schließen – doch der Umbau kann dauern. Was man dazu wissen muss und warum die Eishockey-Jungs des 1. CfR Pforzheim wieder mit Ärger drohen.

Seit die neue Corona-Verordnung des Landes angekündigt wurde, hat sich die Zahl der Impfwilligen im Kreisimpfzentrum Pforzheim verdoppelt.

Am Aus für die Impfzentren in Pforzheim und Mönsheim zum 30. September ändert das absehbar nichts. So zumindest lautet der Zeitplan des Landes Baden-Württemberg.

Doch wie schnell geht der Abbau? Wie sicher ist das eigentlich? Und was wird aus den Booster-Impfungen?