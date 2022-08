Die Kuratoren Katharina Wahl, Willem Schenk und Jules van den Langenberg wollen Grenzen überwinden, um Antworten zu finden auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Sie blicken dabei auf das Besondere des Nordschwarzwalds und überwinden dafür die Grenzen von Städten, Orten und Gemeinschaften.

Calls für Artists, Locations und Volunteers

Symbolhaft dafür stehen die fünf Kunstgemeinden „Schmutzige Ecke“, „Zum Eros“, „lnhalatorium“, „Bad Databrunn“ und „Solartal“. Sie sind bereits in einem „Transferium“ im Stadtmuseum von Pforzheim im Stadtteil Brötzingen umrissen.

Mit der Ausstellung zum Konzept für die Ornamenta 2024 markiert das Kuratoren-Team eine Plattform für die Arbeit an idealerweise so anregenden wie aufsehenerregenden konkreten Kunstwerken, Performances und anderen künstlerischen Beiträgen für die 100 Tage. Gleichzeitig beginnt die Phase der Calls: Nun ist die Öffentlichkeit dran, die Idee Ornamenta mit Leben zu füllen.

Mitmachen können alle, die etwas beizutragen haben und damit überzeugen. Es gibt Calls for Artists (lokale, nationale und internationale Künstler), für Locations (Orte in der ganzen Region Nordschwarzwald von Pforzheim bis Alpirsbach, aus denen während der Ornamenta Bühnen werden können) und Volunteers (Freiwillige, die sich als Gastgeber, Problemlöser, Veranstaltungsbegleiter oder Betreuer beteiligen).

Dabei geht es ebenso um ein gesellschaftliches Abbild des Nordschwarzwalds in seiner ganzen Vielschichtigkeit wie um Beiträge zu den Zukunftsfragen, die bei der Ornamenta zur Diskussion aufgerufen sind.

Die Basis für diese Auseinandersetzung ist das, was die Region ausmacht und geformt hat. Entsprechend lässt das Kuratoren-Team bei der Kunstgemeinde Inhalatorium den ornamentalen Rauch der traditionellen Schmuckindustrie ebenso in die gemeinsame Schwarzwaldluft steigen wie den der Shisha-Kultur.

Offenheit für das große gesellschaftliche Miteinander

Wege in eine neue Spiritualität für eine multikulturelle Gesellschaft werden im „Solartal“ gesucht. Entsprechend stehen traditionelle Symbole und Rituale auf dem Prüfstand. Einmischen und mitmischen ist auch in „Bad Databrunn“ gefragt. Die Kräfte der Natur, und wie sie vom Menschen gebändigt wurden beziehungsweise gestärkt werden können, stehen zur Debatte. „Zum Eros“ setzt Offenheit für das große gesellschaftliche Miteinander voraus, ohne das Fruchtbarkeit und Liebe nicht gedeihen können.

Auch in der „Schmutzigen Ecke“ wird nicht einfach gekehrt, sondern entdeckt, was den Nordschwarzwald ausmacht auf seiner dunklen Seite und was das für die Zukunft bedeuten kann. Voraussetzung für Beiträge zu all diesen Themen ist, dass Künstler sowie alle, die sich in anderer Weise beteiligen, als Teil einer der Kunstgemeinden deklarieren, bevor es losgeht.

Ornamenta I sorgte bereits 1989 für internationale Aufmerksamkeit

Die Region Pforzheim setzt dem Angebot zur Auseinandersetzung mit der Gesellschaft von morgen auf einen Begriff, der bereits 1989 für internationale Aufmerksamkeit sorgte. Damals gab es die sogenannte Ornamenta I.

Der Plan, im Anschluss daran alle fünf Jahre mit Schmuck und Design die Traditionsindustrie hochzuhalten, wird jetzt in ganz anderer Form fortgesetzt als damals angedacht. Die Stadt Pforzheim und mit ihr die Region Nordschwarzwald haben auf der Basis von Schmuck- und Uhrenproduktion längst in andere Dimensionen entwickelt.

Jetzt sind die Bevölkerung, Kunstschaffende, Pädagogen, Forschern, Kuratoren, Fotografen, Designer, Industrielle und andere Macher und Denker aufgefordert, dem eine neue Zukunft zu verleihen. Anmeldungen sollten bis Sonntag, 2. Oktober, vorliegen.