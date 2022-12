Große Enttäuschung beim Schwarz Weiss Club Pforzeim (SWC). Seine Aushängeschilder Marius-Andrei Balan und Khrystyna Moshenska haben ihn verlassen und starteten am Samstag bei der WM in Mülheim an der Ruhr bereits für den TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg. Sie sind nun zweimalige Latein-Weltmeister.

Früher hatte Moshenska bereits mit Aniello Langella für Italien drei WM-Titel gewonnen, bevor sie mit Balan auch eine private Partnerschaft einging. Nach sechs Siegen beim Goldstadtpokal, mehreren deutschen und Europameisterschaften sowie vielen Siegen bei World Open Turnieren, waren sie im Dezember vergangenen Jahres im heimischen CongressCentrum erstmals Latein-Weltmeister geworden.

Top-Tänzer sind noch bei der EM im November für Pforzheim angetreten

Nun haben Balan/Moshenska in Mühlheim souverän ihre Titel verteidigt – aber für Nürnberg. Der Wechsel kam offensichtlich überraschend wie kurzfristig, denn noch vor drei Wochen hatte sich das Paar als SWC-Mitglied den EM-Titel auf Mallorca gesichert.

Präsident Bernd Roßnagel, der bei dem „Winter Dance Festival“ als WM-Wertungsrichter fungierte, wollte sich zu der Trennnung nicht äußern. Auf der SWC-Internetseite ist kurz vermerkt: „Marius-Andrei Balan und Khrystyna Moshenska haben den Schwarz Weiss Club verlassen.“

Mit einem Vorsprung von fast fünf Punkten setzten sich Balan/Moshenska gegen 64 Paare aus 41 Nationen durch. Silber ertanzten Charles-Guillaume Schmitt/Elena Salikhova aus Frankreich, gefolgt von Edgar Marcos Borjas/Alina Nowak aus Polen. Die deutschen Vizemeister Artur Balandin/Anna Salita (Bochum) kamen auf einen guten zwölften Rang.