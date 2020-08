Lebenslängliche Gefängnisstrafe für Pforzheimer Edelsteinhändler

Der 37-jährige Edelsteinhändler aus dem Landkreis Calw ist zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Das Schwurgericht am Karlsruher Landgericht sah es als erwiesen an, dass er am 21. Juni 2019 den Pforzheimer Schmuckhändler vorsätzlich ermordet hat.

Wie versteinert nahm der Edelsteinhändler auf der Anklagebank das Urteil entgegen, das der Vorsitzende Richter Alexander Lautz am Freitagvormittag verlas. Intelligent, Kaltschnäuzig, emotionslos, manipulativ – so hatten ihn Zeugen und Gutachter während des Prozesses charakterisiert. Die Staatsanwaltschaft warf ihm zudem vor, im Prozess durch Lügen immer wieder falsche Fährten gelegt zu haben.

Seit 19. März zog sich der Prozess, 22 Verhandlungstage gab es insgesamt. Viele Fragen konnten dennoch nicht geklärt werden – etwa wie und an was genau der 57-jährige Schmuckhändler gestorben ist und welches Motiv der Edelsteinhändler hatte, ihn zu ermorden. In den Plädoyers ging es vor allem darum, ob der 37-Jährige den Tod seines älteren Geschäftspartners vorsätzlich geplant hatte oder nicht.

Oberstaatsanwalt forderte lebenslange Haft

Für Oberstaatsanwalt Harald Lustig, der eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert hatte, war es heimtückischer Mord. Verteidiger Marvin Schroth plädierte auf fahrlässige Körperverletzung und beschrieb folgendes Szenario: Der 37-Jährige verdächtigte den Schmuckhändler, ihn geschäftlich zu hintergehen. Beim Geschäftsessen in seinem Büro in der Pforzheimer Stolzestraße wollte er herausfinden, ob er Recht hat. Er betäubte den Schmuckhändler mit K.-o.-Tropfen (GBL) in Wasser oder Sushi und durchsuchte seine Sachen. Mit der nicht tödlichen Dosis sei „etwas schief gelaufen”, so Schroth. Die „Körperverletzung mit Todesfolge” sei so nicht gewollt gewesen.

Habgier als Mordmotiv verworfen

Ursprünglich war die Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass der Schmuckhändler erst betäubt und dann durch stumpfe Gewalt gegen den Hals getötet wurde. Habgier als Motiv wurde im Laufe des Prozesses aber verworfen. Der Edelsteinhändler hatte Schmuck im Wert von 65.000 Euro aus dem Auto des Schmuckhändlers genommen und ließ ihn einschmelzen. Er wurde später beschlagnahmt.

Oberstaatsanwalt Lustig hielt es für wahrscheinlicher, dass der 37-Jährige „wahnsinnig” verärgert war, weil er glaubte, dass sein Geschäftspartner ihn hintergeht. Er nahm an, dass Stücke aus seiner Kollektion vom Schmuckhändler mehrfach verkauft wurden. Außerdem hatten beide Männer einen so genannte Schmuck-Konfigurator geplant, der etwa zeitgleich auf den Markt kommen sollte. Der jüngere Mann könnte seinen Geschäftspartner also als Konkurrenz empfunden haben, so Lustig.

Genaue Todesursache bis zuletzt unklar

Unklar blieb bis zuletzt, wie der Schmuckhändler gestorben ist. Oberstaatsanwalt Lustig geht davon aus, dass das Opfer beim Geschäftstermin kurz nach 13 Uhr erst mit dem Betäubungsmittel im Sushi vergiftet wurde und dann erstickt ist. Wie die Hämatome am Schulterblatt, Brustbereich und Rücken sowie die Einblutungen am vorderen Halsbereich zugezogen hat, blieb weitgehend ungeklärt.

Verletzungen möglicherweise beim Sturz vom Stuhl entstanden

Ein medizinischer Gutachter hielt es für möglich, dass sich der Schmuckhändler verletzte, als er bewusstlos vom Stuhl stürzte. Und die Strangulationsspuren könnten entstanden sein, als ihn der Edelsteinhändler in sein Auto geschleppt hat. Dieser sagte vor Gericht aus, der 57-jährige habe plötzlich bewusstlos auf dem Boden gelegen. Er habe versucht, ihn wieder auf den Stuhl zu setzen.

Warum er nicht den Rettungsdienst gerufen hatte, sondern stattdessen Termine in der Stadt wahrnahm und das Auto des Schmuckhändlers umparkte, konnte er nicht plausibel beantworten. Er räumte jedoch ein, in seiner Panik die Leiche nachts in seinem Auto ins Elsass gefahren zu haben, wo er sie auf dem Feldweg anzündete. Er sei dann zu einem Geschäftspartner nach Antwerpen weitergefahren.

Kinderpornos auf Laptop gefunden

Eine 37 Beamte starke Soko ermittelte und nahm den Edelsteinhändler eine Woche nach dem Verschwinden des Schmuckhändlers in Meckenbeuren bei Ravensburg fest. In seinem Auto wurde ein Laptop mit 1.659 kinderpornografischen Bildern und Videos sichergestellt. Ehemalige Gefängnisinsassen hätten sie ihm geschickt, behauptete der Angeklagte.

Er ist einschlägig vorbestraft: 2006 wurde er in den USA wegen Besitzes und Verbreitung kinderpornografischer Schriften zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt, die er teilweise in Deutschland abgesessen hat. Er sei zu unrecht verurteilt worden, betonte der Angeklagte während des Prozesses. Eine Sachverständige bescheinigte dem Familienvater aber pädophile Neigungen und eine Störung der Sexualpräferenz.

Oberstaatsanwalt Lustig forderte für den erneuten Besitz der Bilder und Videos anderthalb Jahre Haft. Markus Schwab, Rechtsanwalt der Nebenklägerin, der Witwe des Schmuckhändlers, forderte drei Jahre.