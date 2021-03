LKA und Polizei verhaften 68-Jährigen nach Insolvenzverschleppung

Die Polizei und das LKA haben einen 68-Jährigen mit Verdacht auf Insolvenzverschleppung verhaftet. Der Mann richtete mit Hilfe süddeutscher Firmen einen Schaden von 3 Millionen Euro an.

Einsatzkräfte des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Pforzheim haben einen 68-Jährigen am Mittwoch, 3. März, festgenommen. Grund dafür war der Verdacht einer vorsätzlichen Insolvenzverschleppung, teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit.

Der Mann beging seine Straftaten unter anderem mit Hilfe von süddeutschen Firmengruppen aus der Solarbranche. Dazu benutze er für die Vertuschung seiner Taten insgesamt 25 Alias-Personalien.

Firmen entzogen Gläubigern Zugriff

Die Firmen und der 68-Järhige hielten Gläubiger davon ab, ihre Ansprüche geltend zu machen. Dies gelang ihnen durch mehrfache Umfirmierungen und Sitzverlegungen innerhalb Deutschlands. Der Schaden soll mindestens drei Millionen Euro betragen.

68-Jähriger sitzt vorerst in Untersuchungshaft

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag, 2. März, entdeckten die Ermittler den 68-Järhigen zunächst in Bayern. Kurz danach tauchte dieser jedoch im Raum Pforzheim unter. Dort gelang es dem LKA und der Polizei, den Aufenthaltsort des Beschuldigten zu ermitteln und ihn festzunehmen. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Bereits seit November 2020 befindet sich ein weiterer Beschuldigter in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn vor dem Landgericht Stuttgart beginnt am 17. März 2021.