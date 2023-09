Lobo Motorcycle Club aus Pforzheim feiert 50. Geburtstag

Es sei „sehr anstrengend“ gewesen, aber schön: Nach einem knapp dreitägigen Fest zum 50. Geburtstag zieht der Lobo Motorcycle Club Pforzheim ein positives Fazit. „Die Stimmung war super, und es gab keinerlei Pöbeleien“, berichtet Vize-Präsident Markus Breu. Angesichts des Ansturms von 4.000 bis 5.000 Besuchern habe es mitunter aber Versorgungsengpässe beim Ausschank von Getränken gegeben.

4.000 bis 5.000 Besucher beim Pforzheimer MC

Motorradfans seien teils mit Familien aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland gekommen, um auf den Feldern bei der Bundesstraße 294, nahe dem Amazon-Komplex, gemeinsam zu feiern, was im Jahr 1973 so klein begonnen hatte: Fünf Motorradfreunde trafen sich damals in einer Kneipe im Pforzheimer Stadtteil Brötzingen und gründeten den Lobo Motorcycle Club (MC).

Der zweistöckige Saloon ziert nun einen privaten Garten

Zum jetzigen 50. Geburtstag hatte der MC auf dem Gelände ein Festzelt aufgebaut, es gab eine Händlermeile und einen eigens für das Jubiläum gezimmerten großen, zweistöckigen Saloon. Das hölzerne Schmuckstück mit dem Logo des MC ziert nun den Vorgarten eines Motorradfans aus der Region. „Das ist schon der dritte Saloon, den wir hier auf dem Platz gebaut haben“, sagt Breu. Die gleichfalls verkauften Vorgänger stehen heute in Wildberg und im saarländischen Birkenfeld.

Hüpfburg und Bullenreiten für die Kinder

Für Kinder gab es am Festwochenende eine Hüpfburg und Bullenreiten, die Erwachsenen freuten sich an der Live-Musik, die mit einer Ausnahme von Bands aus der Region bestritten wurde. „Wir wollten gezielt kleineren Gruppen eine Bühne geben“, erklärt der Vize. Am Sonntag blies der Musikverein Niefern zum morgendlichen Wecken.

Unter den Gästen, von denen viele ihre eigenen Zelte auf dem Gelände aufgebaut hatten, seien sogar Motorfans aus Thailand, Spanien und England gewesen. „60 bis 70 Prozent kennt man“, weiß Breu aus der Erfahrung vergangener Feste. Und die Clubs besuchen sich regelmäßig gegenseitig.

Auch Radfahrer und andere „Branchenfremde“, die mehr oder weniger zufällig vorbeikamen, wurden laut Breu vom MC verköstigt. „Das DRK hatte einiges zu tun“, meint er. Nicht nur die Hitze setzte den Feiernden zu, manch einer habe wohl zu viel Alkohol getrunken, wie Breu einräumt.

Eine große Sause feierte der MC bereits vor zehn Jahren zum 40. Geburtstag und ein Fest ist auch zum 55-jährigen Bestehen in fünf Jahren geplant. Aber das dürfte laut Breu eine Nummer kleiner als die jetzige Veranstaltung ausfallen.

Motorradfahrer nach Ausweichmanöver schwer verletzt

Einziger Wermutstropfen: In der Nähe des Festgeländes gab es am Samstagnachmittag einen Auffahrunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Wie die Polizei berichtet, stießen auf der Bundesstraße 294 in Höhe der Autobahn-Anschlussstelle Pforzheim Nord zwei Autos zusammen, die in Richtung Neulingen unterwegs waren. Der nachfolgende Motorradfahrer versuchte auszuweichen, rollte dabei auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von einem Auto erfasst.

Aufgrund des Unfalls und des durch das Fest bedingten erhöhten Fahrzeugaufkommens musste der Verkehr umgeleitet werden.