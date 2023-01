In Spitzenzeiten waren es 33 Corona-Teststellen in Pforzheim und dem Enzkreis, zuletzt nur noch 14. Ende Januar werden Marcus Mürle und Robin Stephan auch die letzten noch verbliebenen Teststellen schließen, die sie über das Unternehmen M&S Trading betrieben haben.

Unter diesen ist auch jene auf dem Pforzheimer Messplatz. „Wir würden die Teststellen gerne weiter betreiben, aber es geht nun nicht mehr“, sagt Mürle dieser Redaktion.

Es sei seit längerem nicht mehr profitabel. Als Hauptgrund gibt Mürle an, die Kassenärztliche Vereinigung (KV) habe seit sieben Monaten die von der M&S Trading erbrachten Leistungen nicht mehr bezahlt.

Die KV Baden-Württemberg ist seit März 2021 für die Abrechnung zuständig. Laut Mürle geht es dabei um Millionen von Euro. Seinen Mitarbeitenden habe er bereits kündigen müssen. In der Spitze waren es bis zu 220 gewesen.

Über die Anwaltskanzlei Ladenburger hat die M&S Trading den Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags um Unterstützung gebeten. Diese führt an, die KV habe nicht nur „unbegründet“ die Auszahlungen an Mürles Unternehmen ausgesetzt, sondern sie fordere auch bereits erfolgte Auszahlungen zurück. Aus diesem Grund sei bereits ein Rechtsstreit am Sozialgericht in Karlsruhe anhängig.

Eine Anfrage zum Sachverhalt stellte diese Redaktion am späten Montagnachmittag an die KV, eine Reaktion gab es zunächst nicht.