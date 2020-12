„Machtspielchen im Sandkasten“: SPD nominiert Katja Mast und schießt gegen Parteirebell Hück

Nach dem „Hück-Hack“ der vergangenen Monate scheint die SPD wieder in der Spur zu sein. Planmäßig und diszipliniert ging am Samstag die Nominierungskonferenz zur Bundestagswahl 2021 in der Straubenhardthalle in Conweiler über die Bühne.