Mann greift am Pforzheimer Bahnhof Bundespolizisten an

Ein 43-Jähriger hat am Montag Polizisten angegriffen, die ihn am Pforzheimer Hauptbahnhof durchsuchen wollten. Zwischenzeitlich schlug er sogar nach einem der Beamten.

Zu einem Angriff auf Bundespolizisten ist es am Montagabend gekommen, als die Beamten zwei Personen am Pforzheimer Hauptbahnhof kontrollierten. Ein 43-Jähriger diskutierte zunächst lautstark und hitzig mit seiner 38-jährigen Begleiterin in der Haupthalle des Bahnhofs, so die Polizei. Beide tranken dabei Alkohol.

Als die Polizei die beiden kontrollieren wollte, versuchte der 43-Jährige offensichtlich, etwas vor den Beamten zu verstecken. Er reagierte aggressiv auf die Durchsuchungsmaßnahmen und wollte immer wieder nach seiner am Boden stehenden Bierflasche greifen. Anschließend schlug er sogar in Richtung von einem der Polizisten, der unverletzt blieb.

Täter hatte Drogen bei sich

Auf der Dienststelle der Bundespolizei in Pforzheim gelang es schließlich, den Mann zu durchsuchen. Dabei entdeckten die Beamten verschiedene Drogen. Nachdem ihm ein Polizeiarzt eine Blutprobe entnommen hatte, durfte der 43-Jährige wieder gehen.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen tätlichem Angriff und Widerstand gegen die Polizei sowie unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.