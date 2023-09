Ein 23-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag mehrere Bahngleise unbefugt überquert. Die Bundespolizei stellte ihn.

In der Nacht auf Samstag, 2. September, hat ein 23-Jähriger am Hauptbahnhof Pforzheim mehrfach unbefugt die Gleise überquert und in den Gleisbereich uriniert.

Gegen 00.30 Uhr überquerte der junge Mann unbefugt die Gleise vom Bahnsteig 2/3 zum Bahnsteig 4/5, teilte die Polizei mit. Anschließend urinierte er vom Bahnsteig 5 in den Gleisbereich, um direkt danach auf gleichem Weg wieder zurück zum Bahnsteig 2/3 zu gelangen.

Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten

Eine Streife der Bundespolizei beobachtete den Mann dabei und stellte ihn schließlich am Bahnsteig. Ihn erwarten nun mehrere Verfahren wegen des unbefugten Aufenthaltes im Gleisbereich und der Verunreinigung von Bahnanlagen.