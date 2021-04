Betrunkener verhält sich agressiv

Mann in Pforzheim verletzt Polizist bei Festnahme

Ein 40-jähriger betrunkener Mann hat am Sonntagmittag auf dem Pforzheimer Leopoldplatz Passanten beleidigt. Bei der anschließenden Polizeikontrolle widersetzte er sich den polizeilichen Anweisungen und verletzte einen Polizeibeamten so, dass er nicht mehr einsatzfähig war. Der 40-Jährige fiel bereits am Samstag durch sein aggressives Verhalten auf.