Mann in Pforzheim wegen gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen

Nachdem der Paketbote einer Pforzheimer Schmuckfirma regelmäßig Wertgegenstände aus den Sendungen gestohlen haben soll, wurde dieser am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

In Untersuchungshaft

Kriminalbeamte haben am Mittwochnachmittag einen Mann in Pforzheim wegen dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen.

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Pforzheim hervorging, soll der Tatverdächtige als Paketzusteller seit Anfang Oktober Sendungen bei einer Pforzheimer Schmuckfirma abgeholt und dabei mehrere Schmuckstücke regelmäßig entwendet haben. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Bereich.

Auf den Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim hin, wurde der Verdächtige am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt, welcher den Haftbefehlt in Vollzug setzte. Seither befindet sich der Dieb in Untersuchungshaft.