Am Samstagmittag ist in der Pforzheimer Nordstadt ein Mann mit einem Beil attackiert worden. Die Polizei konnte den Täter vorläufig festnehmen.

Vorfall in der Nordstadt

Am Samstagmittag ist es östlich der Eisinger Landstraße in Pforzheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Das teilte die Polizei mit. Dabei soll einer der Männer ein Beil bei sich gehabt und mit diesem das Opfer im Kopfbereich leicht verletzt haben.

SEK nimmt 53-Jährigen in Pforzheim fest

Im Anschluss ging der Mann mit dem Beil in sein Wohnmobil, das in der Nähe stand. Dort schloss er sich ein und verweigerte jegliche Kontaktaufnahme mit der Polizei. Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnten den 53-Jährigen dann am frühen Abend vorläufig festnehmen. Er wird dem Haftrichter vorgeführt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnmobils und des Mannes fanden die Kräfte keine weiteren gefährlichen Gegenstände. Wie die Polizei mitteilte, bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.