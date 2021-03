Der frühere Geschäftsführer soll zwischen 2013 bis 2016 unter anderem 25 verschiedene Namen genutzt haben, um die Straftaten zu begehen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Donnerstag mitteilte.

Durch mehrfache Umfirmierungen und Sitzverlegungen innerhalb Deutschlands sollen sich die Firmen dem Zugriff der Gläubiger entzogen haben. Der Schaden soll mindestens drei Millionen Euro betragen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem Mann um einen sogenannten Firmenbestatter handelt. Die Festnahme des Mannes erfolgte am 3. März.

Firmenbestatter tauchte nach Fahrerflucht in Bayern im Raum Pforzheim unter

Einen Tag zuvor soll der Mann in Bayern Fahrerflucht begangen haben. Er tauchte danach im Raum Pforzheim unter. Er befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Bereits seit November 2020 befindet sich ein weiterer, mutmaßlich in den Fall verwickelter früherer Geschäftsführer in Untersuchungshaft. Der Prozess gegen ihn vor dem Landgericht Stuttgart beginnt am 17. März.