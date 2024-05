Vor einigen Monaten bezeichnete Ralph Augenstein Marco Bücking als „Lebensversicherung“ für seine Mannschaft. Dabei kam der Vorsitzende des FC Kieselbronn regelrecht ins Schwärmen. Bücking sei „unersetzbar“ und ein Spieler, der sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft stelle. Auch die Körpersprache zeige den Willen des Angreifers.

Die Worte von Augenstein sind keine leeren Worthülsen, denn Bücking schlug am vergangenen Wochenende abermals zu. Durch seine vier Treffer im Spiel gegen Alemannia Wilferdingen schraubte er sein Konto in dieser Saison auf 22 Tore. Mit 8:2 watschte Kieselbronn den Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A1 regelrecht ab.

Alle vier Tore von Bücking für den FC Kieselbronn in einer Halbzeit

Erst vor wenigen Wochen schlug sein Team den Tabellenzweiten FV Öschelbronn. Bei sechs Punkten Rückstand und vier ausstehenden Spielen wird Kieselbronn vermutlich zwar keine Rolle mehr um den Aufstieg spielen, doch das Team untermauerte eindrucksvoll die Ambitionen, oben mitspielen und die Aufstiegskandidaten ärgern zu können.

Seine vier Treffer erzielte Bücking binnen 42 Minuten in der ersten Halbzeit. Mitte März hatte er bereits vierfach getroffen. Gar fünf Tore waren es Anfang November gegen den FC Bauschlott. Eine Marke, die er zuvor noch nicht erreicht hatte. Seine Ausbeute von 19 Toren aus der Vorsaison hat er bereits jetzt übertroffen. Und bei vier ausstehenden Spielen bleibt noch Zeit für weitere Buden.

Lars Kuhn lässt TSV Grunbach jubeln

Grund zum Jubeln hatte auch Lars Kuhn. Doch auch für Kuhn ist das Toreschießen kein seltenes Gefühl. Drei Treffer erzielte er am vergangenen Wochenende in der Kreisliga für den TSV Grunbach gegen den FSV Buckenberg. Somit schraubte er sein Konto auf 16 Tore in dieser Spielzeit.

Im Fußballkreis Pforzheim hat sich der 28-Jährige längst einen Namen gemacht. Seit zwei Jahren spielt er für Grunbach. Davor trug er bereits das Trikot des FC Nöttingen II, 1. CfR Pforzheim und TuS Bilfingen. Außerhalb des Fußballkreises war er den SV Langensteinbach aktiv.

Neben Kuhn ließen auch Stefan Hinsa vom FC Ispringen II aus der Kreisklasse A1 und Lavdim Haradinj vom FV Tiefenbronn aus der Kreisklasse A2 dreimal den Ball im Netz zappeln. Hinsa traf beim 5:1 gegen den FSV Buckenberg II und Haradinj erzielte seine Treffer beim 5:1-Erfolg in der Partie gegen den 1. FC Pforzheim 2018.

Ohnehin wissen beide, wo das Tor steht. Hinsa erhöhte seine Trefferanzahl auf 15 und Haradinj kommt auf 21 Tore. Bereits in den vergangenen Jahren zeichnete er sich beim FVT als Torgarant aus.