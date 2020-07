Pforzheim

Größere Schlägerei am Leopoldplatz

Wegen einer größeren Schlägerei unter Jugendlichen hat in der Nacht zum Samstag die Polizei am Pforzheimer Leopoldplatz eingegriffen. Die Beamten wurden am Freitag nach 23 Uhr alarmiert, weil sich 20 junge Menschen eine Auseinandersetzung geliefert haben sollen.