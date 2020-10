Mast sehr verärgert über Rülke: Aussagen zu Corona und Maskenpflicht „grob fahrlässig“

Grob fahrlässig? Heftige Kritik üben politische Gegner an Hans-Ulrich Rülke nach dessen kritischen Aussagen zur Maskenpflicht. Der FDP-Landtagsabgeordnete aus Pforzheim hatte laut „dpa“ gesagt, er sei nicht überzeugt von der medizinischen Wirksamkeit des Mund- und Nasenschutzes. „Diese Haltung ist grob fahrlässig“, urteilt SPD-Politikerin Katja Mast.

Die Pforzheimer Bundestagsabgeordnete und Vizefraktionschefin der SPD im Bundestag betonte am Montag: „Politiker haben eine Vorbildfunktion. Das gilt auch für Herrn Rülke.“

Es sei längst von führenden Virologen bewiesen, dass Alltagsmasken Leben retten, so Mast. Rülkes Einstellung sei auch hinsichtlich der aktuellen Entwicklung in der Region „schwer erträglich“, so Mast, die konkret auf steigende Infektionszahlem in Mühlacker verweist .