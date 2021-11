Mehrere Einbrüche in Pforzheim: Polizei teilt Tipps um sich zu schützen

Nachdem es in der vergangenen Woche zu Einbrüchen in Pforzheim gekommen ist, hofft die Polizei mit einigen Tipps zum Schutz der Bevölkerung beitragen zu können.

Die Stadt Pforzheim hat zwischen dem vergangenen Mittwoch und Sonntag mehrere Einbrüche zu verzeichnen, weswegen die Polizei einige Tipps teilt, um sich vor Dieben schützen zu können.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, brachen bislang Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung im Stadtteil Haidach ein. Die Diebe drangen vermutlich über die Balkontür der Wohnung in der Glogauer-Straße ein. Der genaue Sach-und Diebstahlschaden ist noch Teil der Ermittlungen. Allerdings ist bereits klar, dass die Langfinger Schmuck in Höhe von 300 Euro erbeuteten.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht von Donnerstag und Freitag, als weitere Diebe in eine Gaststätte in der Pforzheimer Innenstadt einbrachen. Laut aktuellen Informationen verschafften sie sich den Zutritt über die Keller- und Büroräumen. Sie durchwühlten anbei Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich.

So schützen Sie sich vor Einbrechern: Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: „Gekippte Fenster sind offene Fenster“!

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, beispielsweise in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Empfehlungen und Tipps der Polizei finden Sie unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/.