Mehrere Kassenautomaten in Pforzheim aufgebrochen - Zeugen gesucht

Am Samstag wurde in Parkhäusern eingebrochen.

Die vier Kassenautomaten eines Parkhauses in der Deimlingstraße wurden von Unbekannten am Samstag in der Zeit von 01-45 Uhr bis 02.10 Uhr gewaltsam aufgebrochen. Insgesamt erbeuteten die Täter rund 2 200 Euro. Dies teilt die Polizei Pforzheim mit.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07 231 1863 211 zu melden.