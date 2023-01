Mehrere Menschen bei zwei Unfälle auf der A8 verletzt

Zwei Unfälle im Abendverkehr haben am Sonntag einen längeren Stau auf der A8 verursacht. Die Unfälle ereigneten sich in Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-West, wie die Polizei bestätigt.

Auf der A8 bei Pforzheim in Höhe der Anschlussstelle Pforzheim-West in Richtung Karlsruhe, ist es am Sonntagabend zu zwei Unfällen gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz, so erste Medienberichte.

Noch aus ungeklärter Ursache kam es dort zu einem Unfall bei einem Spurwechsel, wie ein Sprecher der Polizei bestätigt. Zudem habe sich ein Auffahrunfall auf der linken Spur ereignet. Dabei wurden mehrere Personen offenbar verletzt.

Mindestens zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, die Autobahn war in Richtung Karlsruhe für die Unfallaufnahme gesperrt.