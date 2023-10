Unbekannte haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen mehrere Fahrzeuge in Pforzheim aufgebrochen.

Stadtteile Südoststadt, Büchenbronn, Buckenberg und Sonnenberg betroffen

Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle in den Stadtteilen Büchenbronn, Buckenberg und im Sonnenberg. Auch in der Südoststadt brachen die Täter drei Fahrzeuge in der Kantstraße, der Gaußstraße und dem Erlenweg auf. Bei zwei betroffenen Fahrzeugen in der Einsteinstraße sei unbekannt, wie die Unbekannten ins Fahrzeuginnere gelangten.

Allein im Stadtteil Sonnenberg wurden insgesamt fünf Autos gewaltsam geöffnet. Die Diebe stahlen aus den Fahrzeugen verschiedene Wertgegenstände, Bargeld und Dokumente. Der entstandene Sachschaden könne laut Polizei nicht beziffert werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Polizeiposten Büchenbronn und Buckenberg aufgenommen. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.