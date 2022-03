Mindestens 460 Flüchtlinge in Pforzheim: Weitere Halle wird zur Unterkunft

„Wir gehen von deutlich mehr Menschen aus, die privat untergebracht sind und von denen wir bisher keine Kenntnis haben“, so Sozialbürgermeister Frank Fillbrunn (FDP).

Der Druck nimmt zu. Am Donnerstag verlegte die Stadt die ersten 30 Geflüchteten in die neu als Unterkunft hergerichtete Jahnhalle. Sie kamen aus der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe.

Erster Bürgermeister Dirk Büscher (CDU) sagte: „Wir müssen fest davon ausgehen, dass wir nun täglich Menschen in einer ähnlichen oder sogar noch darüber liegenden Größenordnung unterbringen müssen und die Jahnhalle sehr schnell nicht mehr ausreichen wird.“ Dort gibt es bis zu 150 Plätze, die in der aktuellen Dynamik schnell belegt sein könnten.

Bergdorfhalle in Büchenbronn wird für Ukraine-Flüchtlinge hergerichtet

Daher wird über das Wochenende die Bergdorfhalle in Büchenbronn hergerichtet, so dass diese ab Anfang nächster Woche zur Verfügung steht, kündigt die Stadt an. Dazu habe der Verwaltungsstab am Donnerstag den Auftrag erteilt.

Ortsvorsteher Bernhard Schuler: „Auch Büchenbronn ist selbstverständlich bereit, seinen Beitrag zu leisten, um solidarisch zu sein und den Menschen zu helfen, die nun in größter Not aus der Kriegssituation in der Ukraine fliehen mussten.“ Allerdings bedeute dies, dass alle geplanten Aktivitäten in der Bergdorfhalle ab sofort nicht mehr stattfinden können.

Die Unterbringung in einer Halle, die nur wenig Privatsphäre ermöglicht, kann nur eine Übergangslösung sein. Sozialbürgermeister Frank Fillbrunn

Die Stadt will die Flüchtlinge aus den Hallen bald in vorläufigen Unterbringung oder in private Wohnungen vermitteln. „Die Unterbringung in einer Halle, die nur wenig Privatsphäre ermöglicht, kann nur eine Übergangslösung sein“, so Sozialbürgermeister Frank Fillbrunn (FDP). Dennoch sei noch nicht klar, wie schnell sich erste Immobilien tatsächlich realisieren ließen.

Die Katholische Kirchengemeinde Pforzheim teilte mit, Wohnraum für 40 Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung zu stellen. „Und auch weiter ist man im Gespräch, um noch mehr Menschen aus dem Kriegsgebiet aufnehmen zu können“, so Pfarrer Georg Lichtenberger.

Stadt Pforzheim mahnt Flüchtlinge, sich anzumelden

In der Sitzung des Internationalen Beirats am Mittwoch sagte Fillbrunn, dass sich bislang nicht alle Flüchtlinge bei der Stadt angemeldet hätten. „Dies ist aber erforderlich, um finanzielle oder auch gesundheitliche Leistungen in Anspruch nehmen zu können“, mahnte Fillbrunn alle Betroffenen, sich beim Jugend- und Sozialamt, dem Ausländeramt oder den Hilfsdiensten wie DRK, Diakonie oder Caritas zu melden. Das DRK hält bereits Kleidung für Flüchtlinge bereit, der Kinderschutzbund hat ein „Café Ukraine“ als Treff eingerichtet.

Eine zentrale Anlaufstelle, wie von Christa Mann (Forum Asyl) vehement angemahnt, gibt es aber noch nicht. Sie nehme morgens und abends, also außerhalb der Sprechzeiten im Rathaus, unzählige Anrufe von Hilfesuchenden entgegen. Erste Gespräche mit den Kirchen und anderen Trägern über Hilfsangebote hat Fillbrunn am Mittwoch angekurbelt. Für das weitere Vorgehen schlug Mann ein Treffen des Integrationsbündnisses vor, an dem fast 50 Pforzheimer Einrichtungen beteiligt sind.

Die Integrationsbeauftragte Anita Gondek will dies in die Wege leiten. Dass es hier und da noch klemmt und nicht alle Details schon geregelt sind, erklärte Fillbrunn mit personellen Engpässen in der Verwaltung mit derzeit rund 200 offenen Stellen. „Wir sind noch im Krisenmodus“, hielt der Bürgermeister kritischen Anmerkungen aus den Reihen des Beirats entgegen, „und gut beschäftigt, die Flüchtlinge unterzubringen und für die täglichen Dinge des Lebens zu sorgen“, so Fillbrunn. Dafür setze er auch Personal aus anderen Abteilungen, etwa dem Jobcenter, ein. „Wir gehen nicht um 17 Uhr nach Hause“, betonte Anita Gondek das „enorme Engagement des Integrationsmanagements“, zu dem bald auch Angebote für Sprachkurse gehören werden.

Stadt bemüht sich im schnelle Registrierung von Flüchtlingen

Den besten Überblick über die bislang registrierten Flüchtlinge aus der Ukraine hat wohl Sigrun Frieße. Die Leiterin der Abteilung Migration und Flüchtlinge schilderte zuvor dem Beirat die Aufgabe ihres Amtes, das sich derzeit um ein schnelles Verfahren und Registrierung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine bemüht. „Haben die Leute erst mal eine Aufenthaltsbescheinigung, können sie sofort Arbeitsangebote wahrnehmen“, hob Frieße hervor.

Auch das Angebot, sich ärztliche Hilfe zu holen in der bereits eingerichteten Sprechstunde im Alten Zollamt. In der Jahnhalle soll ebenfalls ein medizinisches Angebot folgen, zu dem auch die Corona-Schutzimpfung gehört. Für Flüchtlingskinder im Schulalter sucht die Stadt Personal, um baldmöglichst Vorbereitungsklassen einzurichten. Kita-Angebote seien angesichts des Mangels an Plätzen bislang nicht möglich.