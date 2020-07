Trend "Tiny Houses"

Mini-Bauhaus: Pforzheimer Student wohnt im stylischsten Wohnwagen der Welt

Der wahrscheinlich stylischte Wohnwagen der Welt steht derzeit auf dem Marktplatz in Pforzheim. In dem originalgetreuen Nachbau des berühmten Bauhaus-Gebäudes in Dessau lebt und arbeitet Design-Student Fabian Faylona auf 15 Quadratmeter. In dem „Tiny House“ sind verschiedene Aktionen geplant.