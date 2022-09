Mit über einer Promille: Fahrer stößt in Pforzheim frontal in entgegenkommendes Auto

Ein alkoholisierter Autofahrer hatte am Donnerstag eine Kollision in Pforzheim veranlasst.

Zu einem Autounfall mit einem Sachschaden von 10.000 Euro ist es am späten Donnerstagabend in Pforzheim gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 48-jähriger Autofahrer gegen 22.45 Uhr auf der Haidachstraße unterwegs und wollte in die Landsberger Straße abbiegen. Gleichzeitig beabsichtigte wiederum ein 21-jähriger Fahrer von der Landsberger Straße aus in die Haidachstraße abzubiegen. Dabei kam der 48-Jährige offenbar auf die Fahrspur des 21-Jährigen und beide Autofahrer hielten an.

Als der 48-Jährige wiederum losfuhr, stieß er frontal in das Auto des jungen Mannes. Die verständigten Beamten stellten daraufhin fest, dass der 48-Jährige mit über einer Promille alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.