„Solange Pforzheim keine Fahrradstadt ist, werden wir kämpfen“, sagt Marthe Soncourt. Radaktivisten erhöhen vor der Fertigstellung es Mobilitätsentwicklungsplans den Druck. Die Debatten um Fußgängerzonen und das Ende der Brötchentaste gehen hoch her.

Es war ein Moment der Offenheit, aber auch des Eingestehens, als Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) im Mobilitätsbeirat begann, von seinem Sohn zu sprechen. „Jetzt muss mein Kleiner erst in die Schule kommen, dass ich als OB mitbekomme, dass er sein Fahrrad nicht abstellen kann, weil es keinen Fahrradständer gibt. Natürlich werde ich da emotional.“

Wieder einmal kam das Beratergremium zusammen, um sich über die Fortschritte beim Mobilitätsentwicklungsplan zu informieren. Vor allem aber nutzten einige Radaktivisten die Chance, um den Druck zu erhöhen – vor allem auf den Gemeinderat und Boch selbst.

„Ich sehe es in der Verantwortung der Stadt, Zeichen zu setzen“, sagte Marthe Soncourt von Critical Mass und kritisierte Boch, der zuvor an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert hatte. Die Stimmung ist leicht angespannt. Auch, weil an die Einrichtung des Mobilitätsbeirats viele Hoffnungen geknüpft sind und es nun konkret wird.