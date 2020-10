Mögliche Bedrohungslage: Südstadtschule in Pforzheim evakuiert

Am Mittag ist die Südstadtschule in Pforzheim nach einem Feueralarm evakuiert worden. Doch es steckt mehr dahinter.

Drohung per Telefon

Der Alarm ging am Donnerstagmittag kurz nach 13 Uhr ein. Die Polizei bestätigte zunächst den Feueralarm, geht inzwischen aber von mehr aus. Sie bestätigt eine Drohung, die es gegeben haben soll. „Die Drohung kam telefonisch“, sagte Polizeisprecher Frank Weber dieser Redaktion. Es geht jetzt somit um eine „mögliche unbekannte Bedrohungslage“.

Die Polizei ist vor Ort und hat das Schulgebäude und das umliegende Areal an der St.-Georgen-Steige abgeriegelt. „Wir nehmen so etwas immer ernst und gehen der Sache jetzt auf den Grund“, so Weber weiter.

Dieser Beitrag wird aktualisiert.