Nach brutalem Friseur-Überfall in Pforzheim: Polizei-Taucher suchen in der Enz

In der Pforzheimer Innenstadt läuft ein Polizeieinsatz an der Enz hinterm Stadttheater. Polizei-Taucher des Polizeipräsidiums Einsatz suchen nach Spuren, die auch mit dem brutalen Überfall auf ein Pforzheimer Friseurgeschäft zusammenhängen könnten.

Einsatz in der Innenstadt

Bei mildem Herbstwetter, aber kühler Wassertemperatur heißt es am Mittwochmorgen: abtauchen in der Enz. Die Spezialkräfte der Wasserschutzpolizei Karlsruhe unterstehen dem Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen und kommen auf Wunsch der Pforzheimer Polizei. Zwar gab es zum Einsatzbeginn um 10 Uhr noch keine offiziellen Informationen von Seiten des Polizeipräsidiums Pforzheim.

BNN-Informationen zufolge steht der Einsatz in der Enz im Zusammenhang mit der Arbeit einer Ermittlungsgruppe, die vergangene Woche nach dem Überfall auf einen Friseurladen in der Pforzheimer City gegründet wurde.

Zusammenhang mit Clan-Streitigkeiten?

Dort war es am Mittwochabend zu einem öffentlichkeitswirksamen Überfall auf das Geschäft in der Brüderstraße gekommen. Zuvor hatte es mehrfach Schlägereien und ähnliche Vorfälle gegeben. Die Polizei sprach von „interfamilären Auseinandersetzungen“.

Aussagen von Anwohnern und weitere mit den Verhältnissen vertrauten Personen legen nahe, dass die Vorfälle auch im Zusammenhang mit Geschäftsinteressen und Machtkämpfen zwischen clanartig organisierten Gruppen zu sehen sind.

(Artikel wird aktualisiert)