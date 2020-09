Nach Corona-Fall an Pforzheimer Schule: Alle Tests sind negativ

Die Kollegen waren zwar in Quarantäne, aber nicht krank. Sie haben daher per Videostream weiterhin den Unterricht gestalten können. Durch die Corona-Schulschließung haben wir da ja schon Erfahrung im Umgang mit Fernlernunterricht und waren vorbereitet. Für die Schüler vor Ort waren die Lehrkräfte zugeschaltet und ein weiterer Kollege war anwesend, der die Aufsichtspflicht gewährleistete und technische Unterstützung leistete. Die Kollegen kommen jetzt aber wieder ganz regulär zurück an die Schule.