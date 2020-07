Nach Müller-Fleisch-Skandal: Sind regionale Alternativen im Enzkreis realistisch?

Mit einem geübten Griff setzt Andreas Beier das Hohlstechmesser an. Es ist ein sehr intimer Moment, wenn er dem Lamm seinen Lebenssaft nimmt, der zielgenau durch die Röhre im Messer in einen großen Eimer läuft. Hygienisch, sauber, schnell und möglichst schmerzlos, so soll das Schlachten von Tieren in Schlachthäusern wie dem des Nöttinger Metzgers ablaufen. So will es eine Verordnung der Europäischen Union. Fragt man allerdings Innungsobermeister Beier und seine Kollegen, dann sind Wut und Frust groß - und dafür ist das auch Hohlstechmesser zu einem Symbol geworden.

Seit über einem halben Jahrhundert machen Beier und seine Vorgänger in seinem Schlachthaus ihren Job. „Als ich angefangen habe, da habe ich noch mit einem normalen Messer gelernt”, berichtet der SPD-Kreisrat. Dann begann die EU 2008 und 2009 damit, das Schlachten zu regulieren. „Ich bin ja ein Freund des Hohlstechmessers”, gesteht Beier. Es sei tatsächlich deutlich sauberer. Nur: „Das kostet eben auch 200 Euro. Und viele kleine Metzger scheuen diese Investition.” Deshalb fordert Beier seine Kollegen auf, wieder mehr selbst zu schlachten und den Enzkreis, das zu unterstützen. Der stimmte am Montag auch einstimmig dafür. Nur: Bringt das auch etwas?

„Ich würde prinzipiell schon selbst schlachten”, sagt etwa Ralf Schneider, dessen Metzgerei nur wenige Meter entfernt von Beiers in Remchingen-Nöttingen liegt. „Aber seit der EU-Verordnung war mir die Investition zu viel.” Die SPD-Initiative findet er zwar gut. „Aber das kommt viel zu spät. Zumindest für mich.” Schneider berichtet, dass das Veterinäramt des Enzkreises es damals nicht nur bei einem Ende des Schlachtens beließ. „Ich musste alles verkaufen, die Rohrbahnen, die Maschinen.” Das jetzt zurückzukaufen wäre eine zu große Investition. „Ich hatte immer das Gefühl, dass es vom Veterinäramt nicht gewünscht war, selbst zu schlachten.”

Das Veterinäramt hat selbst Stellung zur Kritik bezogen: Viele ortsansässige Metzger würden demnach in der Großindustrie Fleisch zumindest dazukaufen. Außerdem sei der Nachwuchsmangel gerade unter Schlachtern ein großes Problem. Beier kann das nur bedingt nachvollziehen. „Von meinen vier Azubis wollen viele auch das Schlachten lernen. Das gehört einfach dazu.” Aber wie solle man etwas ausbilden, was ja jenseits der Großindustrie kaum noch erwünscht sei, fragt er. Und wo soll genug regionales Fleisch herkommen, wenn der Markt mit Billigfleisch regelrecht überschwemmt wird? Beier etwa hat eine Zulassung für 15 Schweine, 14 fanden am vergangenen Montag beziehungsweise schon am Tag zuvor den Weg in sein Schlachthaus - vier davon waren für andere Metzger vorgesehen. Im Enzkreis schlachten noch sieben Metzger selbst, zählt Beier, neben dem Primus Müller-Fleisch. Drei bis vier ließen sich vielleicht zusätzlich dazu bringen, wenn man die richtigen Argumente liefert.

Die Metzger betonen die qualitativen Vorzüge von heimischer Schlachtung. „Unsere Schweine kommen aus dem Enzkreis”, erklärt Beiers Fleischernachbar Schneider. „Die Qualität ist deutlich besser. Die Schweine werden nicht über weite Strecken transportiert, sind bei der Schlachtung nicht aufgeregt.” Das würden auch die Verbraucher immer mehr wertschätzen. „Die Nachfrage an Selbstgeschlachtetem ist seit Corona um 25 Prozent gestiegen”, berichtet wiederum Beier. Natürlich habe das auch mit dem Corona-Skandal um Müller-Fleisch und Tönnies zu tun - wie auch die breite Akzeptanz des Antrags.

Die Initiative der SPD jedenfalls, irgendwie wieder den Schalter umzulegen, nennt Schneider „zu spät”. So bezeichnete es auch Pia Stähle (Grüne) im Kreistag, die selbst das Schlachten mit der EU-Verordnung eingestellt habe. Beier regen diese rigiden Maßnahmen auf: „Wir alle waren schon in Südeuropa und haben gesehen, wie da geschlachtet wird. Die haben dieselbe EU-Verordnung.” Der Vorwurf: Das Veterinäramt ist einfach zu pingelig, da sei etwa das Hohlstechmesser oder die digitale Überwachung der Betäubung ein gutes Beispiel. „Das wurde vor allem für Großbetriebe eingeführt”, kritisiert Beier.

Es geht übrigens nicht nur um private Schlachthöfe , sondern auch um kommunale wie den in Wiernsheim. „Ich habe da selbst früher geschlachtet. Das ist einfach Tradition”, sagt SPD-Mann Matthias Enz. Mit der Verordnung war auch in Wiernsheim Schluss damit, zumindest für das Gewerbe. „Aus Gründen, die wir nicht nachvollziehen können”, sagt Enz. Immerhin sei ein Veterinär ja bei der Schlachtung dabei, könne sich also vor Ort ein Bild machen. Ob solche Strukturen auch im westlichen Enzkreis helfen könnten? „Ja”, glaubt Ralf Schneider in Nöttingen. Doch für ihn käme das zu spät. In zehn Jahren möchte er in den Ruhestand gehen. Einen Nachfolger gibt es nicht.