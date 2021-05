Nach schwerem Unfall in Neuweiler: 49-jähriger Fahrradfahrer verstorben

Knapp zwei Wochen nach einem schlimmen Fahrradunfall in Neuweiler bei Pforzheim ist der schwerverletzte 49-Jährige am Mittwoch gestorben.

Nach dem schweren Fahrradunfall, der sich am 13. Mai in Neuweiler ereignet hatte, ist der schwerverletzte 49-Jährige am Mittwoch im Krankenhaus an den Unfallfolgen verstorben. Das teilte die Polizei mit.

Der E-Radfahrer war bei dem Unfall aus noch ungeklärter Ursache gestürzt. Zwei Begleiter kamen etwa zur gleichen Zeit zu Fall. Die Polizei konnte damals nicht ausschließen, dass zumindest zwei der Unfallbeteiligten ohne Einwirkungen eines anderen stürzten.

Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zum Unfallhergang dauern weiter an. Zur Klärung der genaueren Umstände des Unfalls war auch ein Sachverständiger eingeschaltet worden, der ein entsprechendes Gutachten vorlegen wird.