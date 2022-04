Viele Schüler tragen freiwillig Maske

Nach Wegfall der Maskenpflicht geht es in Pforzheimer Klassen relativ entspannt zu

Der „vermummte“ Unterricht ist zu Ende. Am vergangenen Montag ist die Maskenpflicht an den Schulen aufgehoben worden. Aber wie geht es Schülern und Lehrern in Pforzheim damit?